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Нижегородское кафе выплатит компенсацию за отказ в посещении с собакой

У собаки была специальная надпись на шлейке: «собака слепого проводник».

75 000 рублей заплатит нижегородское кафе за отказ в посещении с собакой-поводырем. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Нижегородски райсуд рассматривал дело 4 августа. Установлено, что в августе прошлого года инвалиду первой группы по зрению отказали в посещении кафе с собакой-поводырем. При этом у питомца была специальная надпись на шлейке: «собака слепого проводник».

Суд взыскал с ответчика 50 000 рублей компенсации морального вреда, а также 25 000 рублей штрафа.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд взыскал 1,5 миллиона рублей из-за гибели нижегородца во время регаты.