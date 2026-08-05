Нижегородское кафе выплатит компенсацию за отказ в посещении с собакой

Нижегородски райсуд рассматривал дело 4 августа. Установлено, что в августе прошлого года инвалиду первой группы по зрению отказали в посещении кафе с собакой-поводырем. При этом у питомца была специальная надпись на шлейке: «собака слепого проводник».