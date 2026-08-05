Нижегородское кафе выплатит компенсацию за отказ в посещении с собакой

75 000 рублей заплатит нижегородское кафе за отказ в посещении с собакой-поводырем. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Нижегородски райсуд рассматривал дело 4 августа. Установлено, что в августе прошлого года инвалиду первой группы по зрению отказали в посещении кафе с собакой-поводырем. При этом у питомца была специальная надпись на шлейке: «собака слепого проводник».
Суд взыскал с ответчика 50 000 рублей компенсации морального вреда, а также 25 000 рублей штрафа.
Решение суда в законную силу не вступило.
Ранее сообщалось, что суд взыскал 1,5 миллиона рублей из-за гибели нижегородца во время регаты.