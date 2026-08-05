Лучших строителей Воронежской области наградили в облдуме

Торжественная церемония в честь Дня строителя состоялась 5 августа в Парламентском центре. На ней вручили почетные грамоты регионального парламента ведущим работникам отрасли — от мастеров, каменщиков и инженеров до преподавателей и руководителей организаций.
Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов отметил, что профессиональный праздник объединяет всех, кто причастен к созданию современного облика региона: от архитекторов и инженеров до мастеров на стройплощадках.
— За предыдущие пять лет в Воронежской области ввели в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья. Обеспеченность на одного жителя достигла 36,4 квадратных метров. Это один из лучших показателей не только в Центральном федеральном округе, но и в России, — отметил он.
Также в регионе за последнее время было построено много социально значимых объектов: школ, детских садов, поликлиник, больниц, спортивных сооружений. Некоторые стали визитными карточками Воронежской области — например, мегашкола, современные корпуса онкодиспансера и музей ВДВ.
Поздравлять специалистов отрасли накануне Дня строителя стало для областной думы доброй традицией, подчеркнул председатель комитета по строительной политике, ЖКХ, энергетике и тарифам, заслуженный строитель РФ Сергей Лукин.
— Это не только оценка вашего труда, но и память для детей и внуков. Сегодняшними наградами вы вписываете свои фамилии в историю развития строительного комплекса, развитие строительной отрасли Воронежской области. Приятно от гостей города слышать, как Воронеж хорошеет с каждым годом. И отрадно, что за этим стоят уже целые династии строителей, — сказал депутат.