Лучших строителей Воронежской области наградили в облдуме

— За предыдущие пять лет в Воронежской области ввели в эксплуатацию более 11 миллионов квадратных метров жилья. Обеспеченность на одного жителя достигла 36,4 квадратных метров. Это один из лучших показателей не только в Центральном федеральном округе, но и в России, — отметил он.