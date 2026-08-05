Ветеранов строительной отрасли Нижегородской области поздравили в преддверии юбилейного Дня строителя

В Нижнем Новгороде в преддверии юбилейного Дня строителя состоялось чествование ветеранов строительной отрасли Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. С профессиональным праздником собравшихся поздравил министр строительства региона Дмитрий Груничев, отметив самоотверженный труд, высочайшую ответственность и безупречное мастерство строителей старшего поколения.
«Самоотверженный труд, высочайшая ответственность и безупречное мастерство — это то, что отличает строителей вашего поколения. Вы задавали стандарты качества, формировали профессиональные традиции и воспитывали новую смену специалистов. От всей души благодарю за этот неоценимый вклад! Сегодня отрасль меняется: появляются новые технологии, материалы, цифровые инструменты. Но неизменным остаётся главное — ценность настоящего профессионализма. И этот стандарт задали именно вы», — сказал Дмитрий Груничев.
За многолетний труд, преданность делу и вклад в развитие строительной отрасли почетных грамот министерства строительства Нижегородской области были удостоены специалисты, стоявшие у истоков крупных строительных проектов региона: Олег Михайлович Быков, Николай Петрович Русин, Юрий Анатольевич Свящев, Анатолий Иванович Секотов и Анатолий Петрович Цвиркунов.
День строителя празднуется ежегодно во второе воскресенье августа. В 2026 году отмечается 70 лет с момента утверждения этого праздника на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года. Этот день впервые отметили в СССР 12 августа 1956 года.