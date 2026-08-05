Ветеранов строительной отрасли Нижегородской области поздравили в преддверии юбилейного Дня строителя

«Самоотверженный труд, высочайшая ответственность и безупречное мастерство — это то, что отличает строителей вашего поколения. Вы задавали стандарты качества, формировали профессиональные традиции и воспитывали новую смену специалистов. От всей души благодарю за этот неоценимый вклад! Сегодня отрасль меняется: появляются новые технологии, материалы, цифровые инструменты. Но неизменным остаётся главное — ценность настоящего профессионализма. И этот стандарт задали именно вы», — сказал Дмитрий Груничев.