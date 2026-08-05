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БПЛА помогут отслеживать незаконный сброс мусора в Нижегородской области

Жители области регулярно сообщают о компаниях и частниках, незаконно сбрасывающих мусор с грузовиков.

В Нижегородской области беспилотники тестируют для борьбы с нарушителями природного законодательства. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По словам Никитина, жители области регулярно сообщают о компаниях и частниках, незаконно сбрасывающих мусор с грузовиков. Теперь подобные нарушения будут фиксироваться в реальном времени. Материалы с дрона передаются в полицию и Минэкологии региона.

В беспилотники встроен тепловизор для наблюдения в ночное время. Дроны могут работать даже в сидбные морозы, снегопад и дождь. Техника помогла выявить 10 нарушений с начала июля.

Ранее сообщалось, что БПЛА помог выявить незаконную рубку леса в Нижегородской области.

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