На Дону на оснащение школ выделены дополнительные 85,7 млн рублей

По его информации, 1 сентября в регионе откроются четыре новые школы и девять отремонтированных. Из них четыре уже сданы, завершается приемка еще пяти школ — в Аксайском, Заветинском, Красносулинском, Матвеево-Курганском и Кашарском районах. На реконструкцию учебных учреждений направлено 2,1 млрд руб.