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В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к сроку за шпионаж

В Калининграде суд приговорил гражданина Литвы к 13,5 года за шпионаж.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 5 авг — РИА Новости. Суд в Калининграде приговорил гражданина Литвы к 13,5 года за шпионаж, мужчина собирал и передавал сведения, составляющие гостайну, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что П. в период с 2011 по 2024 годы на территории России собирал и передавал сведения, которые составляют государственную тайну и могут быть использованы против безопасности страны. В дальнейшем он был изобличен сотрудниками УФСБ России по Калининградской области.

Действия П. судом квалифицированы по статье 276 УК РФ — шпионаж.

«Приговором Калининградского областного суда П. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 6 месяцев, отбывать которые постановлено в колонии строгого режима», — говорится в сообщении областного суда на платформе «Макс».

Также принято решение о конфискации телефона и спецсредств, которые предназначались для совершения преступления.

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