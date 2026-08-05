Названа новая дата начала капремонта дороги Донское — Янтарный

С 10 августа начинается капитальный ремонт дороги Донское — Синявино — Янтарный по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». О старте «активной фазы» работ сообщили в Мининфраструктуры Калининградской области.
Запланировано изменение схемы движения транспорта — введут одностороннее движение от поселка Синявино в сторону поселка Донское.
. правительство Калининградской области.
Автобус № 120 «Калининград-Синявино» будет отправляться:
— в 6:05 из Синявино до Калининграда.
— в 17:30 из Калининграда до Синявино.
— в 19:20 из Синявино до Калининграда.
Организована стыковка автобуса № 120 с городским маршрутов № 1:
из Синявино:
— отправление автобуса № 1 в 07:40, прибытие на остановку «Азалия» в 07:48, в 08:05 в Янтарном на улице Балебина пересадка на автобус № 120, прибытие в Калининград 09:50.
— в 08:40 / «Азалия» 08:48 / Балебина 09:05 / Калининград 10:50.
— в 10:35 / «Азалия» 10:43 / Балебина 11:00 / Калининград 12:45.
— в 13:30 / «Азалия» 13:38 / Балебина 14:00 / Калининград 15:45.
из Калининграда:
— отправление автобуса № 120 в 07:25, прибытие в Янтарный на остановку улица Балебина в 09:00, пересадка на автобус № 1 в 9:25 на остановке «Азалия», прибытие в Синявино 09:35.
— в 12:20 / Микрорайон 13:41 / Микрорайон 13:55 / Синявино 14:10.
— в 14:20 / Микрорайон 15:41 / Микрорайон 16:10 / Синявино 16:25.
Остальные рейсы автобуса № 120 пойдут до остановки «ул. Балебина» в Янтарном.