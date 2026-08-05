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Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман не оспорил конфискацию 328 млн рублей

Нижегородский областной суд отклонил жалобу.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему вице-мэру Нижнего Новгорода Илье Штокману не удалось оспорить решение обратить в казну государства 328 миллионов рублей и недвижимость родственников. Об этом пишет «Коммерсантъ-Приволжье».

По данным прокуратуры, деньги и объекты недвижимости были получены в ходе взятки от бывшего депутата. Напомним, что бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана задержали осенью в Сочи по подозрению во взяточничестве за период его работы в администрации.

В конце весны текущего года суд конфисковал активы бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода на 328 миллионов рублей, обвинив его и родственников в незаконном обогащении. Однако Илья Штокман и его брат вину не признали.

Бывший вице-мэр и его семья просили пересмотреть решение о присвоении многомилионной суммы государству. Однако 5 августа ведомство отказало им.

Отмечается, что в середине августа начнутся судебные разбирательства по уголовным делам.