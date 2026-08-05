Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Штокман не оспорил конфискацию 328 млн рублей

По данным прокуратуры, деньги и объекты недвижимости были получены в ходе взятки от бывшего депутата. Напомним, что бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана задержали осенью в Сочи по подозрению во взяточничестве за период его работы в администрации.