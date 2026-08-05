Беспилотники вышли на охоту за мусорщиками: в Нижегородской области дроны начали выявлять незаконный сброс отходов

Нижегородская область начала тестировать беспилотники для выявления незаконного сброса мусора с грузовиков: оператор дрона в реальном времени фиксирует нарушение с воздуха, после чего материалы оперативно передаются в Минэкологии региона и полицию для принятия мер.
Губернатор Глеб Никитин написал в своем канале в мессенджере MAX, что беспилотники в правильных руках могут стать надежным инструментом для хороших дел и уже начали помогать региону в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. Сигналы о недобросовестных компаниях и частниках, практикующих незаконный сброс отходов, поступают регулярно, и теперь против таких нарушителей работает современная техника. Аппарат «видит» даже в темноте благодаря тепловизору и сохраняет полную работоспособность в сильный дождь, снегопад и мороз до −30 °C.
Мониторинг ведется точечно на разных площадках. С июля уже выявлено 10 нарушителей. Будут ли работать по такому сценарию применения БАС на постоянной основе — станет понятно по результатам тестовых вылетов.
«Однозначно, применение беспилотников в гражданских сферах — крайне перспективно. Благодарю Правительство России за базу, которую дает нацпроект “Беспилотные авиационные системы”, и поддержку при создании регионального научно-производственного центра БАС», — отметил глава региона.
Нижегородская область уже активно использует дроны в экологическом мониторинге: в минлесхозе региона беспилотники применяют для патрулирования лесов, выявления пожаров и незаконных вырубок. Пилотными регионами для внедрения технологии дронопортов (станций базирования беспилотников) для мониторинга мусорных полигонов стали Подмосковье и Нижегородская область. В регионе беспилотники также применяют для аэрофотосъемки, создания геопространственных данных, контроля строительных объектов, инженерных сетей, дорог и объектов ЖКХ.
Напомним, Нижегородская область занимает третье место в рейтинге регионов РФ по внедрению беспилотных авиационных систем в гражданские секторы. Развитие в стране БАС ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для производства самых различных типов аппаратов, расширению их применения во всех секторах экономики, в результате чего должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и общества в целом.