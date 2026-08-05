Беспилотники вышли на охоту за мусорщиками: в Нижегородской области дроны начали выявлять незаконный сброс отходов

Губернатор Глеб Никитин написал в своем канале в мессенджере MAX, что беспилотники в правильных руках могут стать надежным инструментом для хороших дел и уже начали помогать региону в борьбе с нарушителями природоохранного законодательства. Сигналы о недобросовестных компаниях и частниках, практикующих незаконный сброс отходов, поступают регулярно, и теперь против таких нарушителей работает современная техника. Аппарат «видит» даже в темноте благодаря тепловизору и сохраняет полную работоспособность в сильный дождь, снегопад и мороз до −30 °C.