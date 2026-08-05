Временные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области до 16 августа

Трансляции первого и второго мультиплексов цифрового эфирного ТВ (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), а также аналогового телеканала «Суббота» и FM-радиостанций будут кратковременно отключать 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа с 12:00 до 17:00.