Временные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области до 16 августа

Кратковременные отключения эфирного телерадиовещания ожидаются в Нижнем Новгороде до 16 августа. Об этом ИА «Время Н» сообщили в Нижегородском филиале РТРС.
Трансляции первого и второго мультиплексов цифрового эфирного ТВ (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), а также аналогового телеканала «Суббота» и FM-радиостанций будут кратковременно отключать 5, 6, 7, 10, 11, 12 и 13 августа с 12:00 до 17:00.
Отметим, что отключения не затронут вещание телекомпании «Волга» (региональное вещание на ОТР осуществляется по будням с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00).
В выходные дни, 8 и 9, а также 15 и 16 августа, возможны перерывы вещания FM-радиостанций с 08:00 до 17:00.
Информацию об отключениях трансляции можно уточнить по телефону круглосуточной федеральной горячей линии (звонок по России бесплатный) 8−800−220−20−02 и на сайте ртрс.рф.
Как сообщалось ранее, с 3 августа по 30 сентября проводится покраска телебашни на улице Белинского, 9А. Пешеходам и автомобилистам рекомендуется ограничить передвижение и парковку вблизи телецентра.