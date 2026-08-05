В Калининградской области начали устанавливать новые станции водоподготовки

Три станции уже запустили в Зеленоградском и Гурьевском районах. К концу 2026 года их количество в муниципалитетах области увеличится до 16 штук.
Новое оборудование поможет улучшить ситуацию с качеством водоснабжения. Это застарелая проблема для всего Янтарного края, поскольку внушительная часть сетей выработала свой лимит. Трубы, которые прокладывали еще в советский период, сильно изношены, из-за чего часто возникают аварии.
Новые станции заметно улучшат качество водопроводной воды, сообщили в правительстве Калининградской области. Система очистки является многоступенчатой и выполняет сразу три функции: обезжелезивание, осветление и обеззараживание.
Еще пять станций в ближайшие два месяца запустят в поселках Гурьевского, Мамоновского, Черняховского и Зеленоградского округов.
Монтаж осуществляют при помощи оборудования из Беларуси. Такая технологическая поддержка стала возможной благодаря долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с братской республикой. В 2025 году в рамках партнерства установили восемь таких станций водоподготовки в четырех муниципалитетах.