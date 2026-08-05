«Стоишь как дурак»: новая настройка светофоров в центре Калининграда разозлила водителей

Кроме того, на Черняховского примерно на 10 метров перенесли в сторону пешеходный переход — теперь идти нужно глубже в улицу от перекрёстка. Старую разметку затёрли, но занижение для маломобильных пешеходов на новом месте не сделали. Для людей с колясками, инвалидов и тех, кому сложно подниматься на бордюр, это отдельная проблема. Ещё хуже то, что и тактильная плитка для незрячих осталась на старом месте.