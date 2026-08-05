«Стоишь как дурак»: новая настройка светофоров в центре Калининграда разозлила водителей

В центре Калининграда изменили режим работы светофоров на перекрёстке Черняховского и Пролетарской. Что нового для людей, и почему многие недовольны, читайте в материале «Клопс».
После перенастройки проезжать и переходить этот участок стало дольше и нервнее, жалуются водители и пешеходы. Главное изменение — потоки по Пролетарской развели. Теперь машины сначала едут с одной стороны улицы, затем с другой. Из-за этого время ожидания увеличилось для всех участников движения.
Тем, кто едет по Черняховского от Центрального рынка, теперь приходится стоять на красный около 72 секунд. Пешеходам сделали ещё жёстче: ожидание зелёного может доходить до полутора минут.
На Пролетарской ситуация тоже стала сложнее. Со стороны снесённого Дома Советов зелёный горит около 20 секунд. За это время перекрёсток успевают проехать примерно 15 машин. Иногда проскакивает больше, но это уже за счёт тех, кто едет с нарушением ПДД и создаёт угрозу безопасности.
От Баранова зелёная фаза чуть длиннее — там успевает пройти больше 20 автомобилей. Но общее ощущение у водителей всё равно одно: пересечение стало менее удобным.
«На перекрёстке Пролетарской с Черняховского никогда не было пробки! А теперь каждый вечер стоишь как дурак», — написал читатель.
Есть изменения и для пешеходов. На светофорах включили задержку от автомобилей: люди начинают переходить дорогу на пять секунд раньше, чем машины получают разрешающий сигнал для движения в попутном направлении и для поворота. Идея в том, чтобы пешеход успел выйти на переход и стал заметнее для водителя.
Но эксперты относятся к такому решению осторожно. По их словам, доказанной эффективности у пятисекундной задержки нет: если человек начинает переход не в первую секунду зелёного, а позже, его видимость для водителя почти не меняется. В итоге это лишь дополнительно увеличивает время ожидания для всех.
Кроме того, на Черняховского примерно на 10 метров перенесли в сторону пешеходный переход — теперь идти нужно глубже в улицу от перекрёстка. Старую разметку затёрли, но занижение для маломобильных пешеходов на новом месте не сделали. Для людей с колясками, инвалидов и тех, кому сложно подниматься на бордюр, это отдельная проблема. Ещё хуже то, что и тактильная плитка для незрячих осталась на старом месте.
Ещё одно изменение — убрали дополнительные секции на автомобильных светофорах. На Пролетарской такой огонёк фактически дублировал основной сигнал и толком не работал. На Черняховского после установки её сразу накрыли пакетом, так и не включив.
Судя по общим наблюдениям, часть водителей начала нарушать правила, пытаясь успеть в короткую фазу. Для перекрёстка в центре города это особенно чувствительно: любое лишнее ожидание быстро вызывает затор, а каждая попытка проскочить на красный — повышает риск аварии с тяжёлыми последствиями.
Ранее жители не оценили изменение в работе светофоров на Гагарина и Куйбышева.