В КБГУ разработали экологически безопасный полимер для пищевой пленки

«В Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ завершили разработку полимерного материала, не пропускающего кислород. Полимер из полиэтилентерефталата создан для пищевых пленок и выполняет несколько задач: продлевает срок хранения продуктов, позволяет сократить количество консервантов и исключает токсичные компоненты из самой упаковки. В итоге более чистый состав дает меньшую химическую нагрузку на организм, напрямую влияя на качество здоровья конечного потребителя», — рассказали в КБГУ.