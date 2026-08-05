В КБГУ разработали экологически безопасный полимер для пищевой пленки

НАЛЬЧИК, 5 августа. /ТАСС/. Ученые Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х. М. Бербекова (КБГУ) разработали полимер для пищевых пленок, который позволяет повысить их экологичность. Крупное производство планируется запустить в Пскове, сообщили ТАСС в вузе.
«В Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ завершили разработку полимерного материала, не пропускающего кислород. Полимер из полиэтилентерефталата создан для пищевых пленок и выполняет несколько задач: продлевает срок хранения продуктов, позволяет сократить количество консервантов и исключает токсичные компоненты из самой упаковки. В итоге более чистый состав дает меньшую химическую нагрузку на организм, напрямую влияя на качество здоровья конечного потребителя», — рассказали в КБГУ.
Работа выполнена по заказу группы компаний «Титан» — крупнейшего промышленного холдинга в России, который производит химическую и нефтехимическую продукцию для стратегически важных отраслей экономики: сельского хозяйства, медицины, строительства и авиации.
«Во всем мире для пищевых пленок используются сурьмяные катализаторы, но при разрушении упаковки они загрязняют окружающую среду, а также обладают высокой токсичностью. Вместо них мы использовали экологически безопасные титановые аналоги, которые сокращают время синтеза вдвое», — рассказала проректор КБГУ по научно-исследовательской работе, член-корреспондент РАН Светлана Хаширова.
Совместно с группой компаний «Титан» вуз готовит запуск крупного производства в Пскове, где разработки центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий будут масштабированы до промышленных объемов.