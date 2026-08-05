Воронежский «Еврострой» инвестирует в дома по КРТ в Тамбове 1,1 млрд

ГК «Еврострой» специализируется на возведении жилья комфорт- и типового классов. В ее портфеле — 11 сданных домов общей жилой площадью 88,6 тыс. кв. м, среди которых ЖК «Волна-1», «Город Воронеж», дома на улицах Цимлянской и Антонова-Овсеенко. Согласно ЕМИСС, сейчас строятся 11 объектов (64,9 тыс. кв. м), в том числе ЖК «О’да», «Ю», «Александровский сад», а также проекты в Тамбове и Липецке. Плановые сроки ввода — 2026−2028 годы.