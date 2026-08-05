Режим беспилотной опасности вновь ввели в Нижегородской области 5 августа

Нижегородцев предупредили о действии режима беспилотной опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Режим ввели 5 августа в 18:09. Жителей области просят соблюдать осторожность. В случае обнаружения обломков — обращаться в 112.
Напомним, что в этот день в регионе уже вводили режим Беспилотная опасность. Это произошло в 01:17. Однако уже в 07:39 он был отменен.
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