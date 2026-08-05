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Семье погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону выплатят пособие

Семье погибшего при урагане в Ростове-на-Дону выплатят 1,5 млн рублей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг — РИА Новости. Семье мужчины, погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону, выплатят около 1,5 миллионов рублей, говорится в ответе администрации города РИА Новости.

В Ростовской области 25 июля прошел ливень с сильным ветром, вызвавший отключения света и воды в некоторых муниципалитетах. Из-за стихии погиб один человек, еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды. За медицинской помощью обратились 59 человек.

«Для оказания помощи семье гражданина, погибшего в результате чрезвычайной ситуации, предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи», — говорится в документе.

Отмечается, что пострадавшим гражданам осуществят единовременные выплаты в соответствии с законодательством. Работы по ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений продолжаются.