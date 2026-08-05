Семье погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону выплатят пособие

В Ростовской области 25 июля прошел ливень с сильным ветром, вызвавший отключения света и воды в некоторых муниципалитетах. Из-за стихии погиб один человек, еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды. За медицинской помощью обратились 59 человек.