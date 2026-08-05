Сотрудница Росгвардии быстрее всех переплыла Волгу в Волгограде

Участие в соревнованиях приняли 10 команд. Состязания по классическому многоборью включали в себя прыжок с парашютом с высоты 1200 метров, бег, плавание и стрельба. Дополнительные этапы предусматривали спасение и эвакуацию раненых, ликвидацию чрезвычайной ситуации, загрузку и разгрузку воздушного судна, а также стрельбу из пулеметного гнезда времен Великой Отечественной войны.