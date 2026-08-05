На трассе М-4 «Дон» образовалась 10-километровая пробка под Шахтами

На федеральной трассе М‑4 «Дон» в Октябрьском сельском районе Ростовской области образовалась масштабная пробка. Затор протянулся более чем на 10 км — от хутора Сусола до Краснокутского сельского поселения.
Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут и воспользоваться альтернативными путями объезда, чтобы избежать длительного простоя.
Причина затруднений — реконструкция участка трассы. Модернизации подлежит отрезок протяжённостью почти 100 км. В рамках проекта проезжую часть планируют расширить до шести полос движения.