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На трассе М-4 «Дон» образовалась 10-километровая пробка под Шахтами

Водителям следует заранее искать альтернативные пути объезда.

На федеральной трассе М‑4 «Дон» в Октябрьском сельском районе Ростовской области образовалась масштабная пробка. Затор протянулся более чем на 10 км — от хутора Сусола до Краснокутского сельского поселения.

Водителям рекомендуют заранее продумать маршрут и воспользоваться альтернативными путями объезда, чтобы избежать длительного простоя.

Причина затруднений — реконструкция участка трассы. Модернизации подлежит отрезок протяжённостью почти 100 км. В рамках проекта проезжую часть планируют расширить до шести полос движения.