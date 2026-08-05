Установлено, как заражение ковидом способно реактивировать «спящие» вирусы

При этом исследователи также обнаружили, что стимулом для реактивации «спящих» вирусов чаще всего служило развитие обширных очагов воспалений во время острой фазы инфекции и в первые недели после ее завершения. Это ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что герпес и прочие подобные вирусы пробуждаются при ослаблении иммунитета их носителей, и указывает на необходимость более детального изучения связей между системными воспалениями и хроническими вирусными инфекциями.