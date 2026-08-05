Установлено, как заражение ковидом способно реактивировать «спящие» вирусы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Ученые открыли свидетельства того, что заражение тяжелыми формами коронавирусной инфекции, а также постковидный синдром сопровождаются активацией различных вирусов герпеса и прочих «спящих» патогенов, присутствующих в организме человека, но обычно не проявляющих себя. Это способствует развитию многих нарушений в работе иммунитета, сообщила пресс-служба Детского госпиталя Бостона (BCH) в США.
«Данное открытие особенно интересно в контексте изучения постковидного синдрома, так как миллионы людей по всей Земле до сих пор страдают от этого хронического нарушения в работе их организма. Раскрытие связей между постковидом и реактивацией вирусов позволит нам лучше выявлять это состояние, а также разработать новые методы его лечения и диагностики», — заявил ведущий научный сотрудник BCH Офер Леви.
По словам специалистов, в организме многих людей присутствуют «спящие» вирусы, которые в большинстве случаев успешно подавляются иммунитетом и обычно не проявляют себя. К их числу относятся различные вариации вируса герпеса, цитомегаловирус, вирус Эпштейна-Барр и некоторые патогены из семейства Anelloviridae, носителями которых является до 90% населения Земли.
Американские и канадские биологи выяснили, что многие «спящие» патогены пробуждаются в организме пациентов, перенесших тяжелую форму коронавирусной инфекции, и сохраняют высокий уровень активности на протяжении десятков дней уже после того, как острая фаза ковида завершилась. Ученые совершили это открытие при изучении 200 тыс. проб биоматериалов, собранных в ходе наблюдений за здоровьем 1,15 тыс. пациентов, проходивших лечение в 20 разных медицинских центрах США.
Изначально биологи пытались выявить биомаркеры, позволяющие оперативно диагностировать коронавирусную инфекцию, однако в процессе анализа образцов мокроты и проб выдыхаемого добровольцами воздуха исследователи обнаружили в них обрывки РНК сразу нескольких вариаций вируса герпеса, цитомегаловируса, и ряда других «спящих» патогенов. Высокий уровень активности некоторых из этих вирусов сопровождался существенным увеличением риска развития постковида и других хронических проблем со здоровьем после выздоровления.
При этом исследователи также обнаружили, что стимулом для реактивации «спящих» вирусов чаще всего служило развитие обширных очагов воспалений во время острой фазы инфекции и в первые недели после ее завершения. Это ставит под сомнение устоявшееся представление о том, что герпес и прочие подобные вирусы пробуждаются при ослаблении иммунитета их носителей, и указывает на необходимость более детального изучения связей между системными воспалениями и хроническими вирусными инфекциями.