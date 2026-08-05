Две школы из Бурятии вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

В финал вышли 150 участников, представляющих более 120 населенных пунктов России. Среди них Зарубинская основная общеобразовательная школа с практикой «Цветочное путешествие на гору Хараты» и Можайская средняя школа с проектом «Живопись — это немая поэзия, а поэзия — говорящая живопись». В октябре они отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания.