Две школы из Бурятии вышли в финал Всероссийского конкурса школьных музеев

Два средних образовательных учреждения Республики Бурятии вошли в список финалистов Всероссийского конкурса школьных музеев, что соответствует задачам национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Республики Бурятии.
В финал вышли 150 участников, представляющих более 120 населенных пунктов России. Среди них Зарубинская основная общеобразовательная школа с практикой «Цветочное путешествие на гору Хараты» и Можайская средняя школа с проектом «Живопись — это немая поэзия, а поэзия — говорящая живопись». В октябре они отправятся на форум «Память жива» в Москву, где пройдут финальные испытания.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.