В четырех районах Ростовской области введен режим ЧС

Муниципалитеты оценили размер нанесенного ущерба, но собственных ресурсов для ликвидации последствий у них недостаточно. Чтобы оказать поддержку, решено задействовать средства резервного фонда областного бюджета — для этого и вводится региональный режим ЧС. При этом метеообстановка не ухудшилась, и риска повторного стихийного бедствия нет.