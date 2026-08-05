Мигранты из дальних стран постепенно занимают рабочие вакансии в регионах

Рынок труда в регионах начинают заполнять приезжие из дальних, почти экзотических для нас стран, занимая вакансии мигрантов из ближнего зарубежья. Кем и где они уже работают, знают ли русский и не мешают ли им адаптироваться особенности менталитета — разбирались корреспонденты «РГ».
Недавно мэр Оренбурга Альберт Юмадилов похвалил работу дворников из Сенегала, которые трудятся в городе с этой весны. По словам главы города, приезжие из Африки добросовестно работают даже по выходным. Так что надежды на иностранцев оправдались: «Выезжаю — и вижу, что они работают в воскресенье. А до этого в выходные никто не работал».
Для того чтобы у приезжих из далекой франкоязычной страны не возникало проблем в общении с работодателем, к ним приставили переводчика, владеющего языком Вольтера и Гюго. Причина, по которой сделали выбор в пользу гостей с Африканского континента, сугубо экономическая.
Оказалось, что среди горожан желающих трудиться с метлой и лопатой в руках шесть дней в неделю за 55 тысяч рублей просто не нашлось. Среди жителей окрестных сел — тоже.
— А что оставалось делать? Да, мне гораздо легче взять людей из деревни, чем везти сюда франкоязычных граждан Сенегала с тремя пересадками. Но никто не хочет работать дворниками, уборщиками, опиловщиками деревьев и т. д., — пояснил градоначальник свой выбор. — Ходили по профильным техникумам, звали ребят работать на технику — снегоуборщиками, поливальщиками, но откликнулось от силы человек пять.
От идеи завезти дворников из среднеазиатских республик в Оренбурге отказались сразу. В мэрии привели в пример одно из крупных предприятий соседней Самарской области: там трудоустроили работников из одного южного государства СНГ, разместили их в пансионате, бесплатно организовали медкомиссию, но те в итоге разбежались и устроились курьерами и продавцами.
Зато опыт Татарстана, где трудятся рабочие из Мьянмы (государства в Юго-Восточной Азии. — Прим. ред.), был признан удачным.
Всех граждан Сенегала в Оренбурге поставили на учет в миграционных органах и обеспечили жилплощадью в муниципальном общежитии. По словам иностранцев, условиями работы они довольны. Правда, непонятно, что будет с наступлением холодов. Власти надеются, что приезжим из жаркой страны удастся акклиматизироваться к суровому степному климату.
В Алтайском крае выходцы из Индии работают уже четыре года на предприятиях легкой промышленности, швеями. Причем, что показательно, индийские швеи все поголовно — мужчины. Так, большой опыт работы с ними у Барнаульской швейной фабрики.
Показательно, что индийские швеи в Барнауле все поголовно — мужчины.
Трудности связаны с особенностями менталитета и знанием русского. Зато работают индийцы очень добросовестно.
Хотя, как признаются на фабрике, привлекать иностранцев из дальних стран трудоемко и дорого, хотя понятно, что потом мигранты все отработают. Так, нужно заплатить госпошлины, оплатить дорогу. А это не меньше 50−70 тысяч за билет. Кроме того, надо оформить прописку, предоставить общежитие. И конечно, дать им определенный уровень зарплаты. Иначе никто на работу не поедет. Зарабатывают на фабрике 50−60 тысяч в месяц.
Мигранты из стран дальнего зарубежья позволяют закрыть кадровые «дыры» и в Калининградской области. Сегодня людей не хватает в туристической сфере и даже на крупных производствах. Работодатели все чаще смотрят в сторону граждан Индии. Так, например, индийцев активно завозят на крупный рыбоперерабатывающий завод. Около 800 индийцев готовится завезти в регион инвестор агропромышленного холдинга. Они будут работать на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Частично это связано с расширением поставок специй и сырья. Директор холдинга с индийским капиталом Дхананджаи Бхагат отметил, что увеличение числа специалистов из Индии на калининградских предприятиях будет способствовать расширению производственных линий. Привлекают индийцев, а также выходцев из Ливана на работу в отели и рестораны. «Находить с ними общий язык непросто, они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, — призналась исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров России Вера Ярмолюк. — Поэтому мигрантов в сферу гостеприимства принимаем только в качестве линейного персонала, который напрямую никак не взаимодействует с гостем».
Руководитель строительной компании «СТСБ-Сервис» Елена Левицкая добавила, что законодательство движется в сторону ужесточения миграционной политики, поэтому привлекать иностранцев можно по принципу трудовой вахты. Такая схема уже давно работает в Эмиратах. Насколько это выгодная история для бизнеса, пока сказать сложно. Крупный строительный ретейлер уточнил, что на подготовку одного иностранного специалиста тратят примерно 200 тысяч рублей. При этом для регионального бюджета налоги с патентов остаются весомой строкой доходов. Так, по сообщению министерства финансов Калининградской области, по этой позиции ожидают поступления свыше одного миллиарда рублей до конца 2026 года.
Комментарий.
Нурзида Бенсгиер, исполнительный директор ассоциации «Некоммерческое партнерство “Межнациональный информационный центр”:
— Очень важный фактор состоит в том, что мигранты из СНГ, в отличие от рабочих, прибывающих из дальних стран, либо знают русский язык, либо стремятся его знать. Выходцы из стран бывшего Союза одной с нами «крови», у нас с ними общее историческое прошлое — жалко, что сегодня об этом вспоминают все реже.
Будут ли мигранты из дальнего зарубежья хорошими работниками, покажет время. Пока, как мне рассказывали работодатели, например, на стройках выходцы из Вьетнама, стран Африки способны выполнять только самую низкоквалифицированную работу. К тому же завозить рабочих из дальнего зарубежья работодателям дорого. Все эти затраты ложатся на потребителей. При дефиците рабочих самых разных профессий нам все же не выгодно отказываться от труда мигрантов из ближнего зарубежья.