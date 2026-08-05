Мигранты из дальних стран постепенно занимают рабочие вакансии в регионах

Мигранты из стран дальнего зарубежья позволяют закрыть кадровые «дыры» и в Калининградской области. Сегодня людей не хватает в туристической сфере и даже на крупных производствах. Работодатели все чаще смотрят в сторону граждан Индии. Так, например, индийцев активно завозят на крупный рыбоперерабатывающий завод. Около 800 индийцев готовится завезти в регион инвестор агропромышленного холдинга. Они будут работать на сельскохозяйственных и перерабатывающих производствах. Частично это связано с расширением поставок специй и сырья. Директор холдинга с индийским капиталом Дхананджаи Бхагат отметил, что увеличение числа специалистов из Индии на калининградских предприятиях будет способствовать расширению производственных линий. Привлекают индийцев, а также выходцев из Ливана на работу в отели и рестораны. «Находить с ними общий язык непросто, они практически не говорят по-русски, в отличие, например, от граждан Узбекистана, — призналась исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров России Вера Ярмолюк. — Поэтому мигрантов в сферу гостеприимства принимаем только в качестве линейного персонала, который напрямую никак не взаимодействует с гостем».