Жителей Дона предупредили о рисках отключения электроэнергии

Как пояснили в департаменте, чаще всего потребителей автоматически переключают на резервные линии. Если такой возможности нет, устранение неполадки в среднем занимает 2−3 часа. В более сложных случаях — например, при повреждениях на трансформаторных подстанциях или подземных кабельных линиях — ремонт может длиться 24 часа и дольше (срок зависит от характера неисправности).