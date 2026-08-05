Жителей Дона предупредили о рисках отключения электроэнергии

Из‑за установившейся в Ростове‑на‑Дону сильной жары растёт нагрузка на электроэнергетическое оборудование. Активное использование кондиционеров приводит к резкому увеличению потребления электроэнергии — это может спровоцировать перегрузку энергосистемы, снижение напряжения или отключения электричества, предупредили в департаменте ЖКХ и энергетики города.
В пиковые часы электросети рискуют не справиться с повышенными нагрузками и начать работать со сбоями. При восстановлении подачи электроэнергии не исключены нештатные ситуации на оборудовании. Сетевые компании оперативно реагируют на аварии и сразу приступают к ремонтам.
Как пояснили в департаменте, чаще всего потребителей автоматически переключают на резервные линии. Если такой возможности нет, устранение неполадки в среднем занимает 2−3 часа. В более сложных случаях — например, при повреждениях на трансформаторных подстанциях или подземных кабельных линиях — ремонт может длиться 24 часа и дольше (срок зависит от характера неисправности).
Сейчас специалисты работают в усиленном режиме и постоянно готовы к ликвидации аварий на энергосетях. При отключении электричества или снижении напряжения жителям рекомендуют обращаться в районные отделения филиала АО «Донэнерго» РГЭС.