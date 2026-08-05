В Волгограде официально разрешили купаться на пляже на Нижнем Тракторном

Это третий разрешенный для купания пляж в Волгограде. Два других ранее открыли в Кировском районе на Сарпинском и в Красноармейском на полуострове Сарептском. В Среднеахтубинском районе Роспотребнадзор разрешил открыть пляжи с купанием в Бобрах и на острове Крит, а также на турбазе «Река & Песок». В Волгограде также открыли пляж без купания на Тулака.