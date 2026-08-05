Как обмеление Дуная вызвало энергокризис в Европе и что нашли на дне реки

На фоне рекордной жары в Европе произошло обмеление Дуная — важной водной артерии для целого ряда стран, включая Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию и Румынию. Из-за засухи возникли сложности с охлаждением воды на атомных электростанциях, уже затруднено, а где-то и встало судоходство, для населения, включая местных фермеров, ограничивают потребление воды и электричества. Какие проблемы вызвало рекордное обмеление Дуная в Европе — в материале РБК.
Дунай — вторая по протяженности после Волги река в Европе и самая длинная на территории Европейского союза. Она берет свой исток в горах на юго-западе Германии, проходит через более чем десять стран Центральной и Восточной Европы, являясь для большинства из них естественной границей. Река впадает в Черное море, образуя дельту на границах Румынии и Украины.
Из-за экстремальной жары в Европе этим летом уровень воды в Дунае достиг беспрецедентно низкого уровня, отдельные протоки и рукава иссохли полностью, оставив на поверхности застрявшие лодки, представителей животного мира, включая, например, речных мидий, и погибшие водоросли.
Энергетический кризис.
Одной из самых существенных проблем, возникших в связи с пересыханием Дуная, стал вопрос о функционировании европейских атомных электростанций, работающих вдоль реки, поскольку оттуда берется вода для охлаждения реакторов.
Уровень воды в Дунае снизился до минимальных значений.
К началу августа власти Венгрии заявили о готовности впервые за 44 года остановить работу АЭС «Пакш» (находится в 100 км от Будапешта, на полной мощности обеспечивает порядка 40% потребностей республики в электричестве), но в последний момент уровень воды в реке поднялся и единственную работающую турбину продолжили эксплуатировать, отмечает Bloomberg. При этом резкое сокращение выработки стало причиной обращения властей Венгрии к населению с призывом сокращать потребление и электричества, и воды в вечернее время.
Как пишет Telex, несколько крупных компаний взяли на себя обязательства сократить потребление электричества, на фоне энергодефицита 3 и 4 августа приостанавливались грузовые перевозки по железной дороге. Различные ограничения на потребление воды в общей сложности затронули более 600 населенных пунктов в Венгрии.
Премьер-министр Петер Мадьяр похвалил граждан за проявление «национального единства» в условиях кризиса, но тем не менее предупредил: «Самое сложное еще впереди». Он также обвинил в сложившейся ситуации своего предшественника на посту главы правительства Виктора Орбана и его соратников. «Если бы в последние годы были построены ветроэнергетические установки и хранилища энергии мощностью тысячи мегаватт, ситуация сейчас не была бы такой критической», — пожаловался Мадьяр.
С аналогичным энергетическим кризисом из-за обмеления Дуная столкнулась и соседняя Румыния. Там остановили один из двух реакторов Чернаводской АЭС (обеспечивает порядка 20% потребления электричества в республике). Ради продолжения работы второй турбины румынские военные подорвали подводную скалу в русле Дуная, чтобы увеличить приток воды к электростанции.
«Эти работы следовало провести давным-давно. Но, как и всё в этой стране, мы проводим работы только в экстренных случаях», — сказал Bloomberg рабочий, участвующий в операции.
Румынские военные взорвали скалу в Дунае для охлаждения Чернаводской АЭС.
Как и в Венгрии, румынские власти призвали население сокращать потребление электроэнергии, в том числе не пользоваться кондиционерами и не заряжать электромобили, а также ввели график отключений света. По словам премьер-министра Илие Болояна, ограничения, как ожидается, будут действовать от одной до двух недель. Из-за дефицита электричества до середины августа приостановили работу заводы Ford и Dacia («дочка» Renault).
В Австрии, которая серьезно зависит от гидроэнергетики, также резко упала выработка на фоне обмеления Дуная. «Нам просто не хватает трети объема воды, который наши гидроэлектростанции в обычных условиях перерабатывали бы», — цитирует Euronews директора ведущей австрийской энергокомпании Verbund Михаэля Штругля.
Крупнейшая в Сербии гидроэлектростанция сейчас работает примерно на треть своей обычной мощности, но компания-оператор настаивает, что поставки потребителям остаются стабильными. Кроме того, из-за низкого уровня воды не удалось выполнить план по импорту нефтепродуктов, в июле было поставлена лишь четверть от запланированного объема, сообщает Би-би-си.
Частичная остановка судоходства.
Засуха создала проблему с движением судов, в том числе грузовых и пассажирских, что серьезно препятствует круизным турам и торговле в регионе. Так, в конце июля в Болгарии пришлось эвакуировать 186 пассажиров лайнера Viking Ullur, который сель на мель, никто из туристов не пострадал. При этом изначально спасатели из-за низкого уровня воды в Дунае не смогли добраться до места инцидента на своем корабле, и им пришлось пересаживаться на патрульный катер.
Аналогичные происшествия зафиксированы в других частях региона, в том числе на границе Венгрии и Словакии, где оказались заблокированы крупные туристические суда — плавучие гостиницы, отмечает Би-би-си. Паромное сообщение между Румынией и Болгарией временно приостановлено сразу на двух участках реки.
«Я никогда не слышал о таких низких уровнях [воды] за все эти годы. Подобная ситуация определенно не наблюдалась с 1990 года», — отметил Иван Жеков, руководитель отдела речного надзора в болгарском управлении морского транспорта.
В Австрии судоходство полностью не закрыто, но ограничено в нескольких районах страны, в том числе рядом с Зальцбургом, из-за низкого уровня воды местные операторы туристических кораблей сокращают расписание и отменяют круизы.
Схожие проблемы наблюдаются в Словакии, там у плотины Габчиково замедлилось движение судов, поскольку их владельцам приходится проверять способность кораблей пройти через отдельные участки, передает France 24.
Удар по рыбакам и фермерам.
Занимающиеся рыбным промыслом жители Болгарии рассказывают, что остались без работы, поскольку из-за обмеления Дуная в районе границы с Румынией их лодки оказались заперты на берегу, пишет The Guardian. Рыбаки шутят, что теперь могут пройти до соседней страны пешком.
«Я рыбачу уже 39 лет, и такой засухи еще никогда не было», — жалуется один из местных жителей.
В Австрии местная сельскохозяйственная палата ожидает значительных потерь урожая в этом году из-за засухи, под угрозой посевы кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, сои, подсолнечника и тыквы, не исключено снижение сбора зерновых, сильно пострадали луковые плантации. На юго-западе Румынии уже ввели ограничения для фермеров по использованию воды для орошения полей. В целом ожидается, что из-за жары урожай кукурузы в Европе сократится на 8% от ожидаемых объемов, упоминает Telex.
Теория заговора в Венгрии и находки обмелевшего Дуная.
В начале августа в интернете начали распространяться предположения, что нехватка воды в Венгрии связана с тем, что выше по течению Австрия и Словакия «сдерживают» Дунай и у соседних стран воды на самом деле достаточно, пишет Telex. Это опровергли в Национальном управлении Венгрии по водному хозяйству. Там подчеркивают, что Дунай — международная река и ни одно государство не может иметь «неограниченный доступ» к ее ресурсам, что зафиксировано конвенциями, межгосударственными соглашениями и законодательством Европейского союза.
Основной причиной низкого уровня воды в реке является дефицит осадков, кроме того, в Венгрии нет ни одной плотины на Дунае, которая позволяла бы накапливать воду, и приток зависит исключительно от естественного течения, указали в управлении.
Премьер-министр Петер Мадьяр также опроверг предположения, что низкий уровень воды на отрезке Дуная в Венгрии как-то связан с действиями Австрии и Словакии, назвав подобные слухи «фейковыми новостями».
Обмеление Дуная не только стало причиной дефицита воды и электроэнергии в нескольких странах, но и привело к неожиданным находкам на дне реки. Так, в Сербии показались из воды затопленные немецкие военные корабли времен Второй мировой войны.
Кроме того, затонувшее венгерское судно нашли на хорватском участке Дуная, в Будапеште пришлось перекрыть мост, поскольку после падения уровня воды в реке был обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, в Болгарии вышел на поверхность скелет гигантского мамонта.