Как обмеление Дуная вызвало энергокризис в Европе и что нашли на дне реки

В начале августа в интернете начали распространяться предположения, что нехватка воды в Венгрии связана с тем, что выше по течению Австрия и Словакия «сдерживают» Дунай и у соседних стран воды на самом деле достаточно, пишет Telex. Это опровергли в Национальном управлении Венгрии по водному хозяйству. Там подчеркивают, что Дунай — международная река и ни одно государство не может иметь «неограниченный доступ» к ее ресурсам, что зафиксировано конвенциями, межгосударственными соглашениями и законодательством Европейского союза.