В поселке Приаргунске Забайкалья отремонтировали центр досуга

Капитальный ремонт центра досуга, проведенный по национальному проекту «Семья», завершился в поселке Приаргунск Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Здание обновлялось в два этапа. В 2025 году заменили систему отопления, кровлю и выполнили косметический ремонт второго этажа. В 2026 году улучшили зрительный зал, фойе, кабинеты первого этажа и фасад.
Открытие обновленного центра досуга планируется в конце августа. Отметим, что в 2024 году учреждение посетили 38,1 тысячи зрителей. Там работают 18 клубов и кружков, объединяющих 232 жителя, в том числе ансамбль «Родные напевы».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.