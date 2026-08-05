Штурм «Ласточки», стройка и полоска песка: как мы искали пляж в Светлогорске

Во вторник, 5 августа, всё начинается ещё на Северном вокзале. Моя электричка отходит в 11:40. Очередь к кассе тянется с улицы, на огромный поток людей работают три рамки металлоискателя и две ленты досмотра багажа. В итоге рядом с очередью к кассе выстраивается очередь на досмотр, а затем — на выход. Билет в оба конца обходится в 250 ₽ На платформе уже стоят, такое ощущение, человек сто, а то и больше. На фоне ярких надувных кругов и соломенных шляпок выделяются лица с выражениями недовольства — по всей видимости, местных жителей, которых туристический «бум» не слишком радует.