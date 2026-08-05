Штурм «Ласточки», стройка и полоска песка: как мы искали пляж в Светлогорске

В среду, 5 августа, температура воздуха в Калининградской области повысилась до 30 градусов. Туристы и местные отдыхающие потянулись в сторону моря. Корреспондент «Нового Калининграда» Алена Любченко также в рамках редакционного задания поехала в Светлогорск (где не так давно открыли променад), чтобы найти там пляж.
Два года назад пляж в Светлогорске попытались организовать в районе лифта. Компания «СЛК-Инвест» заключила с городом договор на летний сезон, завезла около 300 машин песка, расчистила территорию, установила буйки и наняла спасателей. Однако уже через несколько недель шторм смыл примерно половину пляжа. Из 200 лежаков осталось всего 50. Гендиректор компании Александр Башин признал тогда, что бороться с морем сложно. «Море отомстило», — сказал он тогда. Непростой была и ситуация и с долгостроем-променадом, который открылся в этом году частично: в свободном доступе участок от восстановленных солнечных часов до отеля «Гранд Палас». Но работы там в июле по-прежнему кипели.
Во вторник, 5 августа, всё начинается ещё на Северном вокзале. Моя электричка отходит в 11:40. Очередь к кассе тянется с улицы, на огромный поток людей работают три рамки металлоискателя и две ленты досмотра багажа. В итоге рядом с очередью к кассе выстраивается очередь на досмотр, а затем — на выход. Билет в оба конца обходится в 250 ₽ На платформе уже стоят, такое ощущение, человек сто, а то и больше. На фоне ярких надувных кругов и соломенных шляпок выделяются лица с выражениями недовольства — по всей видимости, местных жителей, которых туристический «бум» не слишком радует.
На входе в электричку начинается давка: тот, кто хочет получить заветное место в мягком кресле «Ласточки», идёт напролом, не стесняясь расталкивать соседей локтями. Однако сидячие места заняты пассажирами, севшими на Южным вокзале, поэтому забравшимся в электричку на Северном приходится стоять.
«Куда ты толкаешься, ты не видишь, что у меня сумка и ребенок?» — возмущается женщина, которой не досталось места. «А куда мне отодвинуться? Я же тоже с сумками!» — парирует раздраженный молодой человек.
Сама поездка проходит без лишнего шума — места между пассажирами ровно настолько, чтобы не чувствовать на себе чужого присутствия. Добрая половина вагона выходит на остановке «Пионерский курорт» — дышать становится легче. Освободившиеся кресла тут же занимают те, кто всё это время ехал стоя.
На конечной «Светлогорск-2» все пассажиры смешиваются в одну плотную массу — там уже не разобрать, кто местный, а кто турист. Чтобы пройти через турникеты и выйти в город, нужно приложить билет. Но кто-то их потерял по пути, кто-то вовремя не достал, у кого-то не считывает сканер и т.п. Очередь раздражает всех одинаково.
У выхода с вокзала стоит семья туристов: пожилая пара со взрослым сыном пытается узнать, как пройти к пляжу. Присоединяюсь к ним. Самый верный вариант — идти за потоком людей. Так и делаем.
Идти приходится минут 15 — выходим на большой склон за вокзалом (мимо «Ветерка»), спускаемся на променад, идем направо (налево проход закрыт). Путь лежит мимо стройки. Небольшой пляж обнаруживается вдоль променада в районе лифта. Вопреки ожиданиям, людей там не так много — явно не тысячи, которые пытаются тесниться на узких полосках песка в центре Зеленоградска.
Впрочем, назвать это место полноценным пляжем можно с большой натяжкой: камни, строительная техника, узкая полоска песка, на которой умудряются помещаться лежаки и зонтики. Береговая линия «отгорожена» от моря булыжником и деревянными бунами. Деревянные столбики, выстроенные к берегу перпендикулярно, выполняют еще и ограничительную функцию — на них есть канаты, дальше которых, по всей видимости, заплывать нельзя. Кстати, тут же — небольшая деревянная вышка со спасателем. Работы у него не так много — немногие забираются в море, пролезая через буны. Но такие есть. Детей, кстати, передают на руках над камнями.
Так что пляж в Светлогорске всё же есть. Существует он, правда, скорее вопреки, чем благодаря. А наличие полосы камней и деревянных бун, расположенных параллельно береговой линии, заставляют усомниться в том, что он когда-нибудь вернется к прежним размерам. Но если очень хочется окунуться в море, то можно это сделать и здесь.
Дневной электричкой отправляюсь назад. В направлении Калининграда она практически свободна.
Текст, фото: Алена Любченко.