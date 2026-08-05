Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями: рейсы выполняются по согласованию

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в аэропорту.
Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 5 августа.