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Аэропорт Нижнего Новгорода работает с ограничениями: рейсы выполняются по согласованию

Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Источник: Время

Аэропорт Нижнего Новгорода (Чкалов) принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Об этом сообщили в аэропорту.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Росавиации. Статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 5 августа.