Ричмонд
+30°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На конкурс «Лучше муниципальное образование Воронежской области» поступило 212 заявок

Участвовать в нем пожелали 165 городских и сельских поселений.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области завершился прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее муниципальное образование Воронежской области» 2026 года. Участвовать в нем пожелали 165 городских и сельских поселений. Всего подано 212 заявок из Грибановского, Лискинского и Семилукского районов.

Самыми востребованными и многочисленными в текущем году оказались номинации «Лучший глава администрации муниципального образования», «Лучшая муниципальная практика благоустройства городских и сельских населенных пунктов» и «Лучший муниципальный служащий». Традиционно активное участие поселений отмечается в номинации «Лучшая муниципальная практика создания условий для развития гражданского общества на территории поселения».

Теперь конкурсная комиссия изучит документы и определит претендентов на звание победителей конкурса во всех номинациях. Итоги конкурса подведут в конце года. Победителями станут 34 образования во всех номинациях и категориях участников. Они получат гранты в размере от 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 20,3 млн рублей.