На конкурс «Лучше муниципальное образование Воронежской области» поступило 212 заявок

Теперь конкурсная комиссия изучит документы и определит претендентов на звание победителей конкурса во всех номинациях. Итоги конкурса подведут в конце года. Победителями станут 34 образования во всех номинациях и категориях участников. Они получат гранты в размере от 1,5 миллиона до 500 тысяч рублей. Призовой фонд составляет 20,3 млн рублей.