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Власти опровергли слухи о массовом закрытии АЗС в Ростовской области

Об этом сообщили в минпромэнерго региона.

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области заявили, что распространяемая в сети информация о массовом закрытии автозаправочных станций не соответствует действительности.

Как подчеркнули в ведомстве, сеть АЗС в регионе функционирует в штатном режиме. Временные перерывы в работе отдельных станций — это стандартная практика, связанная с проведением плановых технических работ, обслуживанием топливных колонок либо приёмом и сливом топлива из бензовозов.

В минпромэнерго пояснили, что такие процедуры необходимы для обеспечения безопасности и надёжной эксплуатации АЗС. Перерывы носят кратковременный характер — обычно от нескольких минут до нескольких часов, после чего заправка возобновляет работу в полном объёме.

Жителей региона просят ориентироваться только на официальные источники информации.