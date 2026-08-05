Власти опровергли слухи о массовом закрытии АЗС в Ростовской области

В министерстве промышленности и энергетики Ростовской области заявили, что распространяемая в сети информация о массовом закрытии автозаправочных станций не соответствует действительности.
Как подчеркнули в ведомстве, сеть АЗС в регионе функционирует в штатном режиме. Временные перерывы в работе отдельных станций — это стандартная практика, связанная с проведением плановых технических работ, обслуживанием топливных колонок либо приёмом и сливом топлива из бензовозов.
В минпромэнерго пояснили, что такие процедуры необходимы для обеспечения безопасности и надёжной эксплуатации АЗС. Перерывы носят кратковременный характер — обычно от нескольких минут до нескольких часов, после чего заправка возобновляет работу в полном объёме.
Жителей региона просят ориентироваться только на официальные источники информации.