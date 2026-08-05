Власти опровергли слухи о массовом закрытии АЗС в Ростовской области

В минпромэнерго пояснили, что такие процедуры необходимы для обеспечения безопасности и надёжной эксплуатации АЗС. Перерывы носят кратковременный характер — обычно от нескольких минут до нескольких часов, после чего заправка возобновляет работу в полном объёме.