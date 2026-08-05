В Омской области пройдет Фестиваль чалдонских традиций

Фестиваль чалдонских традиций, посвященный культуре русских сибиряков, пройдет с 28 по 30 августа на базе отдыха «Альпийская деревня» в Горьковском районе Омской области, сообщили в региональном министерстве культуры. Организация таких мероприятий отвечает целям нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Гости смогут насладиться народной музыкой, познакомиться с ремеслами и старинными рецептами, увидеть хороводы. Для них также приготовят 320 литров тройной ухи, 500 литров окрошки с холодцом и квасом, 2180 порций сырчиков-снежков — чалдонского мороженого и 2500 порций традиционного напитка из трав и ягод. Также в программе — конкурс гармонистов, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, в том числе по гончарному делу, катание на бричках.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.