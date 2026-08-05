В Омской области пройдет Фестиваль чалдонских традиций

Гости смогут насладиться народной музыкой, познакомиться с ремеслами и старинными рецептами, увидеть хороводы. Для них также приготовят 320 литров тройной ухи, 500 литров окрошки с холодцом и квасом, 2180 порций сырчиков-снежков — чалдонского мороженого и 2500 порций традиционного напитка из трав и ягод. Также в программе — конкурс гармонистов, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, в том числе по гончарному делу, катание на бричках.