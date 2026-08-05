Эксперт рассказала, на что люди тратят время, освобожденное нейросетями

«Практически все поисковые системы и браузеры сегодня предлагают готовую аналитику и выводы с помощью ИИ-агентов. Но дальше происходит самое интересное: у людей высвобождается время. Исследования компаний, активно внедривших нейросети и освободивших сотрудников от рутины, показывают, что большинство людей не используют этот ресурс для своего развития, стратегического планирования или решения сложных задач», — сказала Аблец «Газете.ру».