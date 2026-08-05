Красная икра к Новому году может подорожать на 10−20% из-за вылова лосося

Если динамика не изменится, к Новому году икра и рыба подорожают на 10−20%, а при ухудшении ситуации рост может достичь 30%. Банка красной икры весом 250 граммов, стоимость которой сейчас составляет около 5 тысяч рублей, может вырасти в цене до 6,5 тысячи. Рыбаки и переработчики надеются на улучшение ситуации, но прогнозы остаются пессимистичными.