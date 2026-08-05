Какой сегодня праздник: Всемирный день горчицы

Всемирный день горчицы — гастрономический праздник в честь одной из самых популярных приправ в мире. Его цель — отдать должное горчице как кулинарному и культурному феномену, а также рассказать о разнообразии её видов и способах использования. Горчицу делают из семян растений семейства капустных — белой, сарепской или чёрной горчицы. В зависимости от рецепта и добавок вкус может быть от мягкого и сладковатого до очень острого. Например, дижонская горчица (на белом вине) — более нежная, а русская — ярко-жгучая. Горчицу знали ещё в Древнем Египте и Месопотамии, использовали не только в пищу, но и как лекарство. В Древней Греции и Риме горчицу добавляли в соусы и лечебные смеси. Есть даже исторический курьёз: Александр Македонский якобы ответил персидскому царю Дарию мешочком горчичных зёрен на мешок кунжута — намёк на то, что его войско хоть и меньше, зато «горячее» в бою. В России горчицу активно использовали в быту и медицине (например, в виде горчичников), а сарепскую горчицу до сих пор считают одной из «классических» основ для приправы.