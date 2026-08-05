Казино, эйфория и крах — что происходит на фондовом рынке Южной Кореи

В пятницу, 31 июля, фондовый рынок Южной Кореи пережил сильнейший рост после крупного обвала: за сутки индекс Kospi взлетел на 17,91% после месячного падения на 22%. Ничего удивительного в происходящем нет, убежден финансовый аналитик Павел Пахомов. Рост индекса был обеспечен эмитентами, связанными с искусственным интеллектом, но сам рынок недостаточно диверсифицирован. По сути, правят бал только два игрока — Samsung Electronics и SK Hynix, отметил эксперт.