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Казино, эйфория и крах — что происходит на фондовом рынке Южной Кореи

Трейдеры южнокорейских акций то «делают иксы», то теряют все. В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Алевтина Пенкальская и аналитик Павел Пахомов разбирались, что случилось с фондовым рынком Южной Кореи.

Источник: РБК

[01:00] Причины турбулентности.

[03:30] Кто правит бал на этом рынке.

[09:16] Что говорит западная пресса.

[16:27] Инвестиции и ожидания.

[20:26] Итоги торгов фьючерсами на Мосбирже.

[30:47] Почему эксперт предпочитает контракт на какао.

[38:00] Samsung vs SK Hynix.

В пятницу, 31 июля, фондовый рынок Южной Кореи пережил сильнейший рост после крупного обвала: за сутки индекс Kospi взлетел на 17,91% после месячного падения на 22%. Ничего удивительного в происходящем нет, убежден финансовый аналитик Павел Пахомов. Рост индекса был обеспечен эмитентами, связанными с искусственным интеллектом, но сам рынок недостаточно диверсифицирован. По сути, правят бал только два игрока — Samsung Electronics и SK Hynix, отметил эксперт.

Рост рынка частично объясняется особенностями регулирования, которое стимулирует компании к выплате дивидендов и проведению байбеков, из-за чего к этим акциям приковано большее внимание. Однако заниматься этим рынком лучше через опционы, а не акции.

Мосбиржа зафиксировала интерес россиян к рынку Южной Кореи. В июле площадка запустила торги фьючерс на iShares MSCI South Korea ETF, а также на акции Samsung и SK Hynix. Сейчас средний дневной оборот торгов по этим контрактам составляет около 400 млн руб., рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева на Радио РБК. При этом в лидерах по спросу остаются бумаги Samsung и iShares MSCI South Korea ETF.