Казино, эйфория и крах — что происходит на фондовом рынке Южной Кореи

[01:00] Причины турбулентности.
[03:30] Кто правит бал на этом рынке.
[09:16] Что говорит западная пресса.
[16:27] Инвестиции и ожидания.
[20:26] Итоги торгов фьючерсами на Мосбирже.
[30:47] Почему эксперт предпочитает контракт на какао.
[38:00] Samsung vs SK Hynix.
В пятницу, 31 июля, фондовый рынок Южной Кореи пережил сильнейший рост после крупного обвала: за сутки индекс Kospi взлетел на 17,91% после месячного падения на 22%. Ничего удивительного в происходящем нет, убежден финансовый аналитик Павел Пахомов. Рост индекса был обеспечен эмитентами, связанными с искусственным интеллектом, но сам рынок недостаточно диверсифицирован. По сути, правят бал только два игрока — Samsung Electronics и SK Hynix, отметил эксперт.
Рост рынка частично объясняется особенностями регулирования, которое стимулирует компании к выплате дивидендов и проведению байбеков, из-за чего к этим акциям приковано большее внимание. Однако заниматься этим рынком лучше через опционы, а не акции.
Мосбиржа зафиксировала интерес россиян к рынку Южной Кореи. В июле площадка запустила торги фьючерс на iShares MSCI South Korea ETF, а также на акции Samsung и SK Hynix. Сейчас средний дневной оборот торгов по этим контрактам составляет около 400 млн руб., рассказала управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева на Радио РБК. При этом в лидерах по спросу остаются бумаги Samsung и iShares MSCI South Korea ETF.