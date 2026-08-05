Ричмонд
+30°
дождь, гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус № 22 в Перми начал ходить до новой поликлиники на Гайве

Новый дорожный объект появился на пересечении улиц Писарева и Воркутинской.

Источник: Комсомольская правда

В Орджоникидзевском районе Перми автобусный маршрут № 22 продлили до новой поликлиники, расположенной на улице Писарева, 56. Изменения стали возможны после завершения строительства разворотного кольца рядом с медицинским учреждением.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», новый дорожный объект появился на пересечении улиц Писарева и Воркутинской. Подрядчик выполнил комплекс работ: обустроил разворотное кольцо, тротуары, пешеходный переход, установил бордюры и новый остановочный павильон.

Благодаря этому добраться до поликлиники стало удобнее для всех жителей, в том числе для маломобильных граждан.

В городском департаменте транспорта рассказали, что с 5 августа автобус № 22 курсирует до новой поликлиники. При движении в обоих направлениях он будет останавливаться на новой остановке «Улица Воркутинская». Кроме того, из-за продления маршрута скорректировали расписание отдельных рейсов.