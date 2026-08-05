Автобус № 22 в Перми начал ходить до новой поликлиники на Гайве

В городском департаменте транспорта рассказали, что с 5 августа автобус № 22 курсирует до новой поликлиники. При движении в обоих направлениях он будет останавливаться на новой остановке «Улица Воркутинская». Кроме того, из-за продления маршрута скорректировали расписание отдельных рейсов.