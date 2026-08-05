Джаред Лето лишился роли в фильме «Убийство» из-за обвинений в педофилии

Напомним, Джареда Лето обвинили в сексуальных преступлениях в отношении четырёх несовершеннолетних. По словам одной из потерпевших, артист надругался над ней в туалете мотеля. Сам актёр все обвинения решительно отверг, заявив, что никогда не совершал ничего подобного. До этого Лето уже оказывался в центре секс-скандала: годом ранее девять женщин обвинили фронтмена группы 30 Seconds to Mars в домогательствах, заявив, что всё произошло десятилетие назад, когда ни одной из потерпевших ещё не исполнилось 18 лет.