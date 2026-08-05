Накличешь бедность и болезни! Что запрещено на Бориса и Глеба, 6 августа

В тот же день, 6 августа, но с 1980 года, мир отмечает ещё один праздник — Международный день «Врачи мира за мир». Он был учреждён по инициативе Всемирной организации здравоохранения в память о той же бомбардировке Хиросимы. Идея проста и трагична: врачи — последняя линия обороны перед лицом войны. Когда дипломаты разводят руками, а политики нажимают кнопки, именно медики собирают осколки. Они работают в эпицентрах землетрясений, в зонах вооружённых конфликтов, в лагерях беженцев. Они не спрашивают, кто прав, — они лечат всех.