Что запрещено на Бориса и Глеба, 6 августа

В светском календаре дата 6 августа — особенная, о которой хотелось бы почаще помнить в современных условиях.
Она в первую очередь напоминает нам о том, что человечество чуть само себя не уничтожило 6 августа 1945 года. И, к сожалению, мир очень близок к такому развитию событий и сегодня…
Это — День борьбы за запрещение ядерного оружия. И День «Врачи мира за мир» — два праздника, две судьбы, две попытки человечества выжить. Оба о мире — в самом прямом и самом высоком смысле.
6 августа 1945 года: 8:15 утра, 13 килотонн и 140 тысяч жизней.
В это утро американский бомбардировщик «Энола Гэй» сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Малыш» — уран-235, мощность 13 килотонн. Взрыв прогремел в 8:15, через 57 секунд город перестал существовать. В тот же момент погибли 80 тысяч человек, ещё 60 тысяч умерли от ожогов, радиации и болезней в течение года. Через три дня — 9 августа — ядерный удар обрушился на Нагасаки. Вторая бомба «Толстяк» унесла жизни более 70 тысяч человек.
Как рождался мир без оружия.
День борьбы за запрещение ядерного оружия был учреждён 24 ноября 2016 года, когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к полному уничтожению ядерного оружия. Голосование шло тяжело: 124 страны поддержали, 45 воздержались, ещё 20 проголосовали против. Среди противников — ядерные державы.
Однако международное движение по запрету испытаний началось гораздо раньше. В 1963 году СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний в трёх средах. В 1970-м вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Сегодня, когда Россия и Запад снова обмениваются ядерными угрозами, а технологии позволяют создавать оружие даже небольшим государствам, этот день звучит как предупреждение: 6 августа 1945 года не должно повториться никогда.
«Врачи мира за мир»: когда белый халат становится щитом.
В тот же день, 6 августа, но с 1980 года, мир отмечает ещё один праздник — Международный день «Врачи мира за мир». Он был учреждён по инициативе Всемирной организации здравоохранения в память о той же бомбардировке Хиросимы. Идея проста и трагична: врачи — последняя линия обороны перед лицом войны. Когда дипломаты разводят руками, а политики нажимают кнопки, именно медики собирают осколки. Они работают в эпицентрах землетрясений, в зонах вооружённых конфликтов, в лагерях беженцев. Они не спрашивают, кто прав, — они лечат всех.
В 1980 году, когда холодная война была в самом разгаре, врачи со всего мира объединились в движение «Врачи мира за мир», чтобы напомнить: здоровье не знает границ. Сегодня это движение — глобальная сеть, объединяющая медиков-волонтёров, борющихся с эпидемиями, оказывающих помощь в горячих точках и лоббирующих мирное урегулирование конфликтов.
Эти две даты 6 августа — как два ответа на один вопрос: как нам выжить? Первый ответ — перестать производить оружие, способное уничтожить всё живое. Второй — научиться лечить раны, которые уже нанесены. Один без другого не работает: можно запретить бомбы, но оставить людей без помощи — и они умрут от болезней и голода. Можно лечить всех, но не остановить войну — и количество пациентов будет бесконечным.
День Бориса и Глеба: праздник и опасения.
Православная церковь в этот день вспоминает святых благоверных князей Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида) — первых канонизированных русских святых, сыновей крестителя Руси князя Владимира.
Их трагическая история произошла в 1015 году. После смерти отца их старший брат Святополк, стремясь устранить соперников в борьбе за власть, организовал убийство Бориса и Глеба. Оба брата обладали возможностью защититься, но сознательно не оказали сопротивления, избрав путь христианского смирения и непротивления злу.
Их подвиг стал символом братской любви, всепрощения и жертвенности. В народе Бориса и Глеба почитали как покровителей Русской земли, защитников от врагов и помощников в сельскохозяйственных трудах.
И это — день, когда церковное почитание первых русских святых переплелось с древними земледельческими поверьями о грозах, пожарах и завершении летней страды. Крестьяне верили, что в этот день нельзя работать в поле, чтобы не навлечь молнию на урожай, а с утра обязательно пересчитывали деньги, чтобы сохранить достаток в доме.
День был одновременно и праздничным, и полным опасений — в основном из-за частых в начале августа гроз.
Обряды дня: пересчёт денег.
Наши предки обязательно начинали день с посещения храма. Молились святым братьям о защите от злых помыслов, обид, ревности, зависти и искушений. Просили об исцелении от болезней, примирении супругов и разрешении конфликтов.
А центральным обрядом дня был обряд пересчёта денег до восхода солнца. Считалось, что если до рассвета пересчитать все деньги в доме, то можно обеспечить финансовое благополучие семьи до следующего года. Также старались вернуть все долги — верили, что иначе можно остаться нищим.
Продолжали в этот день и сбор грибов да ягод. К 6 августа поспевали черемуха, малина, ежевика. Считалось, что собранные в этот день ягоды обладают целебной силой. Их варили, сушили, делали компоты и наливки.
Для праздничной трапезы хозяйки обязательно пекли пироги с ягодами (калиной, черемухой, малиной, брусникой). Угощали соседей и странников, проявляя щедрость и гостеприимство.
Также в народе этот день еще прозвали «Паликопна» — день гроз и пожаров. От слова «палить» — жечь, потому что в это время часто случались грозы с молниями. Крестьяне опасались, что молния может ударить в стога сена или в работающего в поле человека.
Запреты на Паликопну: свадеб не играть.
Чего категорически нельзя делать 6 августа:
Заниматься уборкой хлеба и работой в поле («На Глеба и Бориса за хлеб не берися»). Считалось, что работа в поле 6 августа может накликать молнию, которая сожжёт урожай.
Разводить костры и использовать открытый огонь — из-за высокого риска пожаров.
Убираться в доме — уборка в этот день могла привести к материальным затруднениям.
Брать и давать деньги в долг — чтобы не накликать на семью бедность и болезни.
Доверять чужим советам — особенно в финансовых делах. Считалось, что посторонние советы могут привести к неудаче.
Много говорить, громко смеяться, спорить — чрезмерная болтливость и шум могли «сжечь» удачу, а споры со старшими — лишить голоса.
Жениться и играть свадьбы — день считался неудачным для брачных союзов.
Начинать новые дела и строительство — новые проекты, переезды, ремонты и строительство домов в этот день не принесут удачи. Особенно запрещалось рубить деревья — жизнь в доме из такого леса будет полна раздоров.
Смотреть на молнию — верили, что это может лишить зрения.
Как прожить 6 августа: завершите финансовые дела.
10 идей, как применить традиции предков и адаптировать их к современной жизни:
Завершите финансовые дела. Пересчёт денег до рассвета, возврат долгов. Проведите утром ревизию бюджета, оплатите счета. Если есть небольшие долги — верните их в этот день. Настройтесь на финансовую дисциплину.
День «тишины» и без конфликтов. Проведите день без пустых разговоров. Избегайте споров в сети и в жизни. Помните: сегодня лучше промолчать, чтобы не «сжечь» удачу.
Соберите дары леса. Отправьтесь в лес или в парк за черникой, малиной или ежевикой. Сделайте заготовки на зиму — заморозьте ягоды или сварите варенье.
Испеките пирог с ягодной начинкой, позовите друзей или родственников на чаепитие. Проявите щедрость — это привлечёт удачу.
Откажитесь от тяжелой работы. Сделайте этот день выходным от физического труда. Не убирайте, не занимайтесь ремонтом, не начинайте новых проектов. Посвятите день отдыху и молитве.
Откажитесь от рубки деревьев и больших проектов. Перенесите «закладку» дома и другие судьбоносные начинания на другой день.
Посетите церковь или помолитесь дома. Поставьте свечу за здравие, вспомните о братской любви и смирении. Попросите защиты от обид, ревности и зависти.
Не смотрите на молнию (будьте осторожны). Если начнется гроза, просто не выходите из дома и не сидите у открытых окон.
Откажитесь от дальних поездок и новых дел. Не переезжайте, не подписывайте важных бумаг. Отложите всё на завтра.
Проветрите дом и избавьтесь от негатива. Зажгите аромалампу, проветрите комнаты. Подумайте о хорошем и простите старые обиды, как когда-то простили своих врагов святые Борис и Глеб.
Приметы дня на 6 августа:
Погода 6 августа предсказывала погоду на зиму.
Ясный и солнечный день — зима будет мягкой и тёплой.
Дождь с утра — зима будет снежной и мягкой, а август — пасмурным.
Мухи беспокойные — к тёплым и сухим дням.
Цыплята прижимаются к курице — к затяжным дождям.
Чайки садятся на воду — к непогоде.
Улитки прячутся в раковину — к сильному ливню.
Жарко 6 августа — осень будет тёплой и сухой.
Гроза — к бурной осени с сильными ветрами.
Красное солнце на восходе — к ветреной погоде.