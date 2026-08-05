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В Калининграде родился малыш-богатырь — самый крупный с начала 2026 года

Мальчик стал первенцем у 31-летней горожанки.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде родился самый крупный ребёнок с начала 2026 года. Об этом региональный минздрав сообщает в среду, 5 августа.

Когда мальчик появился на свет в перинатальном центре, его вес составлял 5 240 граммов, а рост — 60 сантиметров. Роды провели с помощью кесарева сечения. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо и остаются под наблюдением врачей.

В Калининграде родились близнецы, ставшие четвёртым и пятым ребёнком в многодетной семье. Их маме 47 лет, а папе 53 года. По словам специалистов, подобные случаи в области бывают нечасто, тем более когда речь идёт о естественном зачатии.

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