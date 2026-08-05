В Калининграде родился малыш-богатырь — самый крупный с начала 2026 года

В Калининграде родились близнецы, ставшие четвёртым и пятым ребёнком в многодетной семье. Их маме 47 лет, а папе 53 года. По словам специалистов, подобные случаи в области бывают нечасто, тем более когда речь идёт о естественном зачатии.