В Екатеринбурге пройдет церемония открытия «Спартакиады народов России»

Церемония открытия II Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним видам спорта «Спартакиада народов России» состоится 8 августа во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Мероприятие станет частью подготовки к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В программу включены 44 вида спорта, будет разыграно 362 комплекта наград. Соревнования пройдут в семи регионах России: Свердловской, Калининградской, Омской, Самарской и Челябинской областях, а также в Башкирии и Татарстане. Основной площадкой станет Свердловская область.
Турнир проводится во второй раз. Первая спартакиада состоялась в 2022 году в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже. Она охватила 12 регионов страны, 39 олимпийских видов спорта и собрала более 11 тысяч участников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.