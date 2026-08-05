В Волгограде жильцов МКД в жару заставляют убрать кондиционеры

-Лично меня больше всего поражает то, что в управляющей компании решились на этот шаг именно летом. На улице жара доходит до +40 градусов. У нас в доме много пожилых людей. И что же, все они сейчас по чьей-то прихоти должны задыхаться? Удивительно, что всё происходит в преддверии выборов. Ведь поступая так с людьми, коммунальщики прикрываются претензиями государственного органа. Представляете, что сейчас доведённые до отчаяния жильцы говорят о властях? Такие действия лишь провоцируют в и без того непростое для людей время дополнительное социальное напряжение, — подчеркнул Василий Супрун.