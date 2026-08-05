Baza: Невеста отсудила у фотографа 400 тысяч рублей из‑за видео со свадьбы

По словам фотографа, молодожены предложили ей дополнительные пять тысяч рублей за съемку небольших роликов для социальных сетей. Девушке удалось подснять кадр, на котором у жениха при попытке откусить каравай заклинило челюсть. Фотограф смонтировала видео и опубликовала в интернете. Ролик быстро набрал популярность, в Сети сочли его забавным.