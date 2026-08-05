Baza: Невеста отсудила у фотографа 400 тысяч рублей из‑за видео со свадьбы

В Москве невеста отсудила у фотографа по имени Светлана 400 тысяч рублей из-за короткого видеоролика, на котором у жениха отвисла челюсть. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По словам фотографа, молодожены предложили ей дополнительные пять тысяч рублей за съемку небольших роликов для социальных сетей. Девушке удалось подснять кадр, на котором у жениха при попытке откусить каравай заклинило челюсть. Фотограф смонтировала видео и опубликовала в интернете. Ролик быстро набрал популярность, в Сети сочли его забавным.
Однако невеста потребовала удалить видео. Светлана так и сделала, но позже оказалось, что оно уже распространилась по многим крупным каналам. В итоге невеста подала в суд на фотографа, потребовав 700 тысяч рублей компенсации.
Светлана, в свою очередь, сослалась на пункт в договоре, который позволяет ей использовать материалы для рекламы. Однако суд все равно приговорил девушку к штрафу в 400 тысяч рублей и арестовал счета.
Фотограф хочет обжаловать решение — чтобы «рилс* за пять тысяч» не обернулся для нее столь дорогой ошибкой и не стал опасным прецедентом для других, говорится в публикации.
В июне произошел еще один судебный процесс с участие фотографа. Московский зоопарк обязали выплатить 42 тысячи рублей белорусскому фотографу, который сделал снимок американской норки с рыбой в пасти. Впоследствии он обнаружил эту фотографию на информационном стенде зоопарка, однако фотограф не давал разрешения на размещение снимка.
*Instagram Reels принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.