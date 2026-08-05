Четыре гастробренда представят Приангарье на фестивале «Вкусы России»

Региональные производители Иркутской области примут участие в Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства. Их деятельность соответствует целям национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Он пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. От Приангарья выступят четыре бренда: «SIВБРЕНД», «Сибэколавка», ИП А. В. Гаврилов и ООО «Травы Байкала» — победитель регионального конкурса «Экспортер года» в сфере АПК, поставляющий продукцию в более чем 20 стран.
На выставке представят локальные сибирские товары из дикоросов под товарным знаком «Продукты Приангарья»: чагу, варенье из ягод и сосновых шишек, ягодный мармелад, медовые композиции с кедровыми орехами, травяные чаи, соки, пряники и эфирные масла.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.