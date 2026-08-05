Тематический поезд запустили в нижегородском метро к сентябрьским выборам

Пассажиры нижегородского метрополитена с 5 августа могут встретить на линии необычный состав. Он оформлен в тематике предстоящих выборов депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Нижегородской области. Брендированный состав будет курсировать до конца сентября — прокатиться на нём нижегородцы смогут на обеих линиях метро.
Нижний Новгород стал вторым городом России после Москвы, где появился такой тематический состав. Позже к всероссийской информационной акции присоединится и Новосибирск.
Как рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Андреева, главная задача проекта — напомнить жителям региона о предстоящем голосовании.
«До выборов остаётся меньше двух месяцев. Мы хотим напомнить избирателям, что совсем скоро им предстоит сделать выбор, который определит жизнь нашей страны на ближайшие пять лет», — отметила Андреева.
Для нижегородского метрополитена оформление тематических составов уже стало традицией. Ранее здесь запускали поезда, посвящённые Дню Победы и другим памятным событиям. Однако поезд, приуроченный к единому дню голосования, появился впервые.
«Это новое для нас направление. Целый состав оформлен специально к выборам. Мы стали вторым метрополитеном страны после Москвы, а вскоре к проекту присоединится Новосибирск», — рассказал директор МП «Нижегородское метро» Олег Яушев.
По его словам, ежедневно нижегородское метро перевозит около 120 тысяч пассажиров, а за месяц его услугами пользуются свыше трёх миллионов человек.
«Фактически за месяц мы перевозим количество пассажиров, сопоставимое с населением всей Нижегородской области. Поэтому такой формат позволяет донести информацию до очень большого числа людей», — подчеркнул Яушев.
На оформление четырёх вагонов у специалистов ушло два-три дня, однако подготовка проекта заняла около месяца. За это время разработали дизайн, согласовали макеты и изготовили материалы. Для брендирования использовали специальную легкосъёмную плёнку, которая не повреждает лакокрасочное покрытие вагонов и после демонтажа не оставляет следов. Одной из первых пассажиров нового поезда стала нижегородка Елена Обухова. Она призналась, что именно благодаря оформлению транспорта впервые обратила внимание на даты предстоящего голосования.
«Сегодня утром я увидела автобус с информацией о выборах, а потом — этот поезд в метро. Честно говоря, раньше я не знала точных дат. Работа, семья, маленькие дети — не всегда успеваешь за этим следить. А такое напоминание действительно заставляет задуматься и вспомнить о своём праве проголосовать», — поделилась она и добавила, что обязательно проголосует в этом году.
Запуск тематического поезда в этом году приурочен не только к сентябрьским выборам, но и к 120-летию выборов в первую Государственную Думу в истории России.
Брендированный состав уже вышел на Автозаводскую линию. В дальнейшем, в зависимости от работы депо, он сможет курсировать и по другим линиям метро. Увидеть его пассажиры смогут до 30 сентября.
Напомним, что в сентябре в Нижегородской области одновременно пройдут избирательные кампании трех уровней. На федеральном уровне жители региона будут выбирать депутатов Государственной Думы девятого созыва, на региональном — депутатов Законодательного Собрания Нижегородской области. Кроме того, на территории ряда муниципалитетов состоятся основные и дополнительные местные выборы.
Голосование будет трехдневным и пройдет 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Когда, где и как можно проголосовать нижегородцам — читайте в спецматериале на сайте pravda-nn.ru.