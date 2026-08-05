Тематический поезд запустили в нижегородском метро к сентябрьским выборам

«Сегодня утром я увидела автобус с информацией о выборах, а потом — этот поезд в метро. Честно говоря, раньше я не знала точных дат. Работа, семья, маленькие дети — не всегда успеваешь за этим следить. А такое напоминание действительно заставляет задуматься и вспомнить о своём праве проголосовать», — поделилась она и добавила, что обязательно проголосует в этом году.