В ОП призвали оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения

«Необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Это и для фиксации нарушений курьеров на электровелосипедах… И для случаев хулиганства, распития спиртных напитков. Это безопасность наших с вами детей. Это самое главное, что у нас есть в жизни», — сказал Гриб.