В ОП призвали оборудовать детские площадки камерами видеонаблюдения

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Детские площадки необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения для обеспечения безопасности детей и фиксации нарушений, в том числе со стороны курьеров на электровелосипедах, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения на детских площадках. Это и для фиксации нарушений курьеров на электровелосипедах… И для случаев хулиганства, распития спиртных напитков. Это безопасность наших с вами детей. Это самое главное, что у нас есть в жизни», — сказал Гриб.
По его словам, камеры помогут фиксировать случаи, когда курьеры на высокой скорости проезжают через детские площадки, создавая угрозу для детей и взрослых. Кроме того, они позволят эффективнее выявлять факты хулиганства и других правонарушений.
«Нам надо жестко отслеживать все случаи, когда на большой скорости курьеры на электровелосипедах сбивают детей, да и взрослых… Это возмутительно, когда они это делают, проезжая через детские площадки. И камеры видеонаблюдения — это просто необходимость», — заключил замсекретаря ОП РФ.