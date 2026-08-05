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Александр Бублик и First&Red откроют теннисный корт в Санкт-Петербурге

11-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и проект First&Red откроют теннисный корт на территории спортивного комплекса «Арена» ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Торжественное мероприятие состоится 8 августа.

11-я ракетка мира представитель Казахстана Александр Бублик и проект First&Red откроют теннисный корт на территории спортивного комплекса «Арена» ГБОУ ДОД «Центр Физкультура и Здоровье». Торжественное мероприятие состоится 8 августа.

Гостей ждут public talk и автограф-сессия с Александром Бубликом. Кроме того, теннисист и его тренер Артем Супрунов проведут мастер-класс. Регистрация открыта для гостей старше 18 лет.

С 9 августа на новом корте будут организованы бесплатные занятия под руководством инструкторов. Возможна будет и аренда корта на возмездной основе для самостоятельного посещения.