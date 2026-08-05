Более 2700 кузбассовцев нашли работу благодаря программам субсидирования

Свыше 2,7 тысячи жителей Кузбасса нашли место трудоустройства благодаря программам субсидирования, которые с 2025 года развиваются по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Средства работодателям предоставляет Соцфонд. За счет этих субсидий компании могут компенсировать часть затрат на начисление зарплат новым сотрудникам из числа ветеранов СВО, людей с инвалидностью, одиноких и многодетных родителей, усыновителей, опекунов, а также уволенных с военной службы.
Работодателям, в частности, предоставляют сумму средств в размере трех или шести региональных МРОТов. К этому также добавляются страховые взносы. Компании таким образом снижают расходы на подбор и адаптацию персонала, а соискатели получают шанс трудоустроиться.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.