В Воронежской области утвердили размеры компенсаций пострадавшим от терактов

Компенсацию в размере 78,3 тысячи рублей назначили за частично утраченное имущество первой необходимости. 156,7 тысячи выплатят тем, кто лишится имущества полностью. Столько же полагается и воронежцам, ставшим заложниками, но не получившим вреда.