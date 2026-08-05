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В Воронежской области утвердили размеры компенсаций пострадавшим от терактов

Приказ о выплатах подписал губернатор Александр Гусев.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Воронежской области подписал приказ, в котором зафиксированы размеры компенсаций, пострадавшим в результате терактов жителям региона.

Семьям погибших в результате террористических атак будут выплачивать по 1 млн 567,5 тысячи рублей.

627 тысяч составит размер компенсации гражданам, получившим тяжкий или средний вред здоровью.

313,5 тысячи рублей выплатят за легкий вред здоровью.

Компенсацию в размере 78,3 тысячи рублей назначили за частично утраченное имущество первой необходимости. 156,7 тысячи выплатят тем, кто лишится имущества полностью. Столько же полагается и воронежцам, ставшим заложниками, но не получившим вреда.