В Омске к осени откроют крупнейший за Уралом фонтанный комплекс

Строительство крупнейшего за Уралом музыкального фонтана завершается в Омске, сообщили в региональном министерстве культуры. Создание новых точек притяжения путешественников отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, что фонтанный комплекс строят на территории Омской крепости. Открыть его планируют в конце августа. Фонтан будет выполнен в виде черных пушек. Из них после запуска будут подниматься около 700 струй воды.
Саму Омскую крепость также преображают. Для расширения ее территории была построена 10-метровая стена. Ее протяженность — более 300 метров. Вдоль береговой линии появились прогулочные и велосипедные дорожки, зоны отдыха, амфитеатр, спортивные и детские площадки, галерея под открытым небом. На зеленых холмах высадили можжевельник, розы и кустарники.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.